  • BIST 96.471
  • Altın 362,706
  • Dolar 6,6741
  • Euro 7,3050
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Suudi Arabistan ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etti

» »
Suudi Arabistan ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etti
Suudi Arabistan ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etti

Yasak kapsamında sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ürünleri satılan dükkanlar dışında tüm hareketler yasaklandı

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İçişleri Bakanlığı, bu karara gerekçe olarak son günlerde vaka sayısındaki artışı gösterdi.

Suudi Arabistan yönetimi, geçen hafta virüsle mücadele kapsamında başkent Riyad, Tebuk, Demam, Hafuf, Cidde, Zahran, Taif, Katif ve Hubar’da sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Yasak kapsamında sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ürünleri satılan dükkanlar dışında tüm ticari faaliyetler yasaklandı. Bu kentlerde yaşayanların zaruri ihtiyaçlarını temin için kısıtlı bir alanda evden çıkma izni verilmişti.

Yönetim, son olarak salgının devam etmesi durumunda ramazan ayında teravih namazlarının askıya alınabileceğini duyurmuştu.

Riyad, 18 Mart’ta ülke genelinde cemaatle namaz kılınmasını askıya almıştı.

ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ülkede 4 bin 33 koronavirüs vakasına rastlanırken, 52 kişi hayatını kaybetti.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık personeline tüküren bir kişiye altı, iki hemşirenin yüzüne öksüren bir diğerine 12 ay hapis cezası11 Nisan 2020 Cumartesi 19:10
  • "Koronavirüse karşı ilaç bu yıl ruhsat alabilir"11 Nisan 2020 Cumartesi 17:57
  • Times'a konuşan İngiliz bilim insanı: Aşı Eylül'de hazır olabilir11 Nisan 2020 Cumartesi 14:31
  • Salgının seyri 17 Nisan'da bazı sektörlerin açılıp açılmayacağını belirleyecek11 Nisan 2020 Cumartesi 14:21
  • Rusya'da 1667 kişiye daha Kovid-19 tanısı kondu, ölü sayısı 100'ü geçti11 Nisan 2020 Cumartesi 13:08
  • İran'da Bazı İşletmeler Ve Devlet Kurumları Faaliyetlerine Tekrar Başladı11 Nisan 2020 Cumartesi 13:05
  • İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 353'e yükseldi11 Nisan 2020 Cumartesi 13:00
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 700 Bini Aştı11 Nisan 2020 Cumartesi 12:01
  • İsrail'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 95'e Yükseldi11 Nisan 2020 Cumartesi 10:34
  • İnsan hakları izleme örgütü: "hükümetler çocukları kovid-19 salgınından korumalı"11 Nisan 2020 Cumartesi 10:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti