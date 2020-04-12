Suudi Arabistan ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etti

Yasak kapsamında sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ürünleri satılan dükkanlar dışında tüm hareketler yasaklandı
Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan etti.
İçişleri Bakanlığı, bu karara gerekçe olarak son günlerde vaka sayısındaki artışı gösterdi.
Suudi Arabistan yönetimi, geçen hafta virüsle mücadele kapsamında başkent Riyad, Tebuk, Demam, Hafuf, Cidde, Zahran, Taif, Katif ve Hubar’da sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
Yasak kapsamında sağlık kurumları, eczaneler ve temel gıda ürünleri satılan dükkanlar dışında tüm ticari faaliyetler yasaklandı. Bu kentlerde yaşayanların zaruri ihtiyaçlarını temin için kısıtlı bir alanda evden çıkma izni verilmişti.
Yönetim, son olarak salgının devam etmesi durumunda ramazan ayında teravih namazlarının askıya alınabileceğini duyurmuştu.
Riyad, 18 Mart’ta ülke genelinde cemaatle namaz kılınmasını askıya almıştı.
ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ülkede 4 bin 33 koronavirüs vakasına rastlanırken, 52 kişi hayatını kaybetti.
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