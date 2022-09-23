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Suudi Arabistan uzay programı başlatıyor

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Suudi Arabistan Uzay Kurumu, ilk yolculuğunu 2023'te yapması planlanan uzay programını hayata geçiriyor.
Suudi Arabistan uzay programı başlatıyor

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan haberde, programın Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu hedefleri kapsamında düzenlendiği bildirildi.

Programla Suudi Arabistanlı kadroları gelecekte yapılacak uzay araştırmaları görevlerinde uluslararası ortaklıkta bulunabilecek, kısa ve uzun menzilli uzay yolculuğu yapabilecek şekilde eğitilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan’ın gelecekte daha da önemli olması beklenen uzay sanayi sektöründen istifade etmeyi ve uzay araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edildi.

İlk astronot takımının 2023’te uzaya gönderilmesinin planlandığı belirtilen haberde, gönderilecek ekibin içinde bir kadın astronotun olacağı da aktarıldı.

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