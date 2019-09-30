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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman: İran ile savaş petrol fiyatlarını hayal bile edilemeyecek seviyelere yükseltir

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünyanın İran'ı kontrol altında tutmaya yönelik adımlar atmaması halinde 'petrol fiyatlarının hayal bile edilemeyecek seviyelere yükseleceğini' söyledi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman: İran ile savaş petrol fiyatlarını hayal bile edilemeyecek seviyelere yükseltir

Suudi Arabistan ile İran arasında çıkacak olası bir savaşın küresel ekonomiyi yerle bir edeceğini ifade eden Prens Muhammed, iki hafta önce Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan da Tahran yönetimini sorumlu tuttu.

ABD ve İngiltere de Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuş, Tahran ise iddiaları reddetmişti.

Muhammed bin Selman, "Eğer dünya İran'ı engellemek için güçlü ve kararlı adımlar atmazsa küresel çıkarları tehdit eden yeni eylemler göreceğiz. Petrol arzı sekteye uğrar, fiyatlar görülmemiş seviyelere çıkar" diye konuştu.

Orta Doğu'nun küresel enerji arzının yüzde 30'unu barındırdığını vurgulayan Veliaht Prens Muhammed, "Küresel ticaretin yüzde 20'si bu bölgeden geçiyor. Küresel ekonominin yüzde 4'ünü de Orta Doğu üretiyor" dedi.

Veliaht Prens, "Tüm bunların durma noktasına geldiğini düşünün... Bu küresel ekonominin yerle bir olması anlamına gelir. Etkiler sadece Suudi Arabistan ya da Orta Doğu ülkeleri ile sınırlı kalmaz" uyarısında bulundu.

'Kaçıkçı cinayetinin sorumluluğunu üstleniyorum'

ABD'li yayıncı kuruluş CBS'e bir röportaj veren Muhammed bin Selman, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda ise sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

Veliaht Prens, Kaşıkçı'yı öldüren Suudi ekibin ofisinin emrinde olduğunu söylese de, cinayet emrini kendisinin vermediğini vurguladı.

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