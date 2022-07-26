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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan ve Fransa’yı ziyaret edecek

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan ve Fransa’yı ziyaret edecek
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Yunanistan ve Fransa’yı ziyaret edecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Yunanistan ve Fransa'yı ziyaret edeceği bildirildi. Veliaht Prens Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında öldürülmesinin ardından ilk defa Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri ziyaret etmiş olacak.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın çeşitli sektörlerde anlaşmalar imzalamak üzere Yunanistan ve Fransa'yı ziyaret edeceği açıklandı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ SONRASI İLK AB ZİYARETİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından ilk defa Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri ziyaret edecek olan Veliaht Prens Selman'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceği aktarıldı. Selman'ın Avrupa ziyaretinin ilk durağı olan Yunanistan'a doğru yola çıktığı bildirildi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı tarafından Selman'ın ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan ve Suudi Arabistan arasındaki çeşitli anlaşmaların imzalanacağı ifade edilerek, anlaşmalar hakkında detay verilmedi. Yunan basını, Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında enerji, askeri ve denizaltından bir veri kablo hattı kurulmasını içeren anlaşmalar imzalanacağını ifade etti.

Yunanistan ve Suudi Arabistan arasında geçtiğimiz mayıs ayında Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayacak bir veri hattının inşası için ön anlaşma imzalamıştı.

SELMAN VE MACRON 2021’DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Selman, Ortadoğu dışındaki son resmi ziyaretini 2019 yılında bir G20 zirvesi için Japonya’ya yapmış, Macron ise, Aralık 2021’de Suudi Arabistan’a yaptığı resmi ziyarette Selman ile bir araya gelmişti.

BIDEN VE SELMAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden 16 Temmuz'da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş ve Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, Suudi Veliaht Prensi Selman ile bir araya gelmişti. Biden ve Selman'ın yumruk tokuşturduğu fotoğraf dünyanın gündemine oturmuştu.

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