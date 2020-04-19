Suudi Arabistan Yüksek Alimler Konseyi: Ramazan ayında toplu namaz kılınmamalı

Suudi Arabistan'ın en yüksek dini işler otoritesi olan Yüksek Alimler Konseyi, dünyadaki Müslümanlara Ramazan ayında toplu halde namaz kılmama çağrısı yaptı.
Konsey, "virüsün yayılmasına aracı olan toplu bir araya gelmelerden kaçınılması gerektiğini" açıkladı.
Suudi Arabistan'da virüsün yayılması sonrası aralarında Mekke'deki Büyük Camii'nin de yer aldığı dini merkezler kapatıldı.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de yaptığı açıklamada, Ramazan ayında koronavirüs nedeniyle sağlık sorunu yaratacak kişilerin, oruç tutma zorunluluğu olmadığını duyurdu.
İran Orta Doğu'da salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke konumunda yer alıyor.
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