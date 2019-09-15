Suudi Arabistan’a ait fabrikalara yapılan saldırının ardından: “Petrol fiyatları varil başına 10 dolar artabilir”

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, dün ülkenin resmi ajansı SPA’ya yaptığı açıklamada, cumartesi günü yerel saatle sabah 04.00'da ülkenin doğusundaki Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikada yangın çıktığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman da ilk belirlemelere göre, saldırı sonucu meydana gelen patlamaların 5.7 milyon varil (şirketin günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'si) ham petrol tedariğinin durmasına yol açtığını kaydetmişti.

"En kötü ihtimalin gerçekleşmesinden korkuyorum"

BloombergHT’nin aktardığına göre CNBC'ye konuşan petrol analistleri ve traderları saldırıların emtia fiyatları üzerindeki etkisinin çift haneli olabileceğini belirtti. Lipow Oil Associates'ın Başkanı Andrew Lipow, "Bu önemli bir olay. En kötü ihtimalin gerçekleşmesinden korkuyorum. Piyasanın Pazar günü varil başına 5-10 dolar artıda açılmasını bekliyorum. Bu yakıtın galonuna 12 - 25 cent olarak yansır" dedi.

Clearview Energy araştırma birimi yöneticisi Kevin Book, söz konusu olayın etkisinin, onarım süresine bağlı olduğunu ve bu sürenin birkaç haftadan aylara kadar zaman alabileceğini söyledi. Book'un notunda baz senaryolarının günlük 1 milyon varil net açık ya da Brent petrolde 60 dolarlık kapanış fiyatına göre en az 6 dolarlık primi işaret ettiği ifade edildi. Notta, "Arzın dengelenmesi ve tedariğin üç hafta boyunca sağlanmayacağı varsayıldığında modelimiz varil başına 10 dolarlık artışı işaret ediyor" dendi.

“Cumartesi günü kritik saldırı, küresel enerji piyasasını kesinlikle kısa dönemde sallayacak”

Wall Street Journal’da konuya dair yer alan analizde de, “Cumartesi günü kritik Suudi petrol işletmelerine yapılan saldırı, küresel enerji piyasasını kesinlikle kısa dönemde sallayacak” dendi. Haberde, yaşananların uzun erimli sonuçları da olabileceği kaydedildi.

Sadece dünyanın en büyük petrol üreticisi değil, aynı zamanda en çok kâr elde eden şirketlerden biri de olan Saudi Aramco'nun iki adet petrol pompa istasyonuna drone ile düzenlenen saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlenmişti. Lübnan merkezli Al-Masirah televizyonuna konuşan Husi sözcüsü saldırılarda 10 insansız hava aracının kullanıldığını belirtti ve gelecekte yeni saldırılar düzenleyebileceklerini kaydetmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yemen bağlantısını reddederek İran'ı suçladı. Yaşananları "dünya enerji arzına yönelik eşi görülmemiş bir saldırı" olarak tanımlayan Pompeo tüm ülkelere, "İran'ı kınama" çağrısı yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı ise iddaiarı reddederek bu suçlamayla ülkeye karşı gelecekte yapılabilecek hamlelerin 'alt yapısının hazırlandığını' savundu.