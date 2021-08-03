  • BIST 1.407,590
  • Altın 486,14
  • Dolar 8,3600
  • Euro 9,9150
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 37 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Suudi Arabistan’da altı ayda 40 idam

» »
Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan bilgilendirmede, Suudi Arabistan’da ilk altı ay içerisinde 40 kişiye verilen idam cezasının infaz edildiği duyuruldu.
Suudi Arabistan’da altı ayda 40 idam

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan bilgilendirmede, Suudi Arabistan’da ilk altı ay içerisinde 40 kişiye verilen idam cezasının infaz edildiği duyuruldu.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan’ın G20 Dönem Başkanlığı’nı devretmesinden bu yana, ülkede idam ceza infazlarında artış olduğu vurgulandı. Uluslararası Af Örgütü, 2021’in ilk altı ayında 40 kişiye verilen infaz cezasının yürürlüğe konulduğunu açıkladı. Bu oran, 2020’deki sayılara göre oldukça yüksek. Ülkede, 2019-2020 yılları arasında toplam 27 kişi idam edilmişti. Ancak G20 Dönem Başkanlığı’nın devriyle bu sayı artık gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, insan hakları savunucularının da bu şartlar altında ağır cezalara çarptırıldığına vurgu yapılırken, sorgulamalarda kullanılan işkence yöntemleri de eleştirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail’in 2022 savunma bütçesi açıklandı28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:51
  • Suudi Arabistan’dan ‘kırmızı listedeki’ ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:31
  • Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı bir ay daha uzatıldı28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:30
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonda görüştü27 Temmuz 2021 Salı 12:43
  • Covid-19 vakalarının arttığı Tunus'ta protestolar: Erken seçim çağrısı yapıldı26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:26
  • Tunus Cumhurbaşkanı, Başbakan'ı görevden aldı; Gannuşi Cumhurbaşkanı'nı darbe yapmakla suçladı26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:25
  • ABD Başkanı Biden'dan "Afganistan'a desteğimiz devam edecek" mesajı24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:29
  • Suudi Arabistan: Hac organizasyonu başarıyla tamamlandı23 Temmuz 2021 Cuma 12:51
  • Lübnan'daki eczaneler ilaçların tükenmesi nedeniyle 'zorunlu kapanma' kararı aldı23 Temmuz 2021 Cuma 10:51
  • İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek açıklaması21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti