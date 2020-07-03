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Suudi Arabistan'da Covid-19'a yakalanan çift ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

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Suudi Arabistan'da Covid-19'a yakalanan çift ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Suudi Arabistan'da Covid-19'a yakalanan çift ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Suudi Arabistan'da koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Türkiye'de tedavi görmek isteyen Ayşen Oğuzcan ile Nedim Oğuzcan çifti Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen TC-RSC tescil işaretli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Riyad'dan saat 21.16'da havalanan uçak saat 00.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına iniş yaptı.

Buradan alınan Oğuzcan çifti, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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