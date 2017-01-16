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Suudi Arabistan'da "DEAŞ ile mücadele ittifakı toplantısı"

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Suudi Arabistan'da "DEAŞ ile mücadele ittifakı toplantısı"
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülkenin genelkurmay başkanının katılımıyla gerçekleşen "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı", yayımlanan sonuç bildirgesi ile sona erdi.

Sonuç bildirgesinde, katılımcı ülkelerin, Türkiye tarafından Suriye'de terör örgütü DEAŞ'e karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na destek verdiği belirtilerek, "Toplantıya katılan ülkeler, terör örgütü DEAŞ'ın yok edilmesi çabalarını sürdürme ve her ülkenin DEAŞ'a karşı uluslararası mücadeleye gücü nispetinde katılmada mutabık kalındı." denildi.

Teröre karşı yürütülen uluslararası mücadeleye katılmaları ve desteklemeleri için dost ülkelere çağrı yapılan bildirgede, DEAŞ'le mücadelenin boyutları ile mevcut durumda mücadele için ihtiyaç duyulan adımların genelkurmay başkanları ve heyetler arasında konuşulduğu ve bilgi alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Toplantıya katılan tüm ülkelerin, DAEŞ'in bölge ve uluslararası toplum açısından tehdit oluşturduğu kanaatinde olduğu vurgulanan bildirgede, din, ırk, gelenek, siyasi görüşe bakılmaksızın masum ve sivil insanlara karşı DEAŞ'ın gerçekleştirdiği katliamların ve insan hakları ihlallerinin kınandığı, işlenen suçların "insanlığa karşı işlenmiş suçlar" olduğunu ve katılımcı ülkelerin bunlarla her alan ve boyutta mücadele etmesi, işlenen suçların yeni coğrafyalara taşınmasının da önüne geçilmesi gerektiği bildirildi.

Teröre karşı mücadelede basın yayın ve diğer araçların da kullanılmasıyla çeşitlendirmenin arttırılması kararı alındığı ifade edilen bildirgede, DEAŞ sonrası dönem için de hazırlık yapılması gereken stratejik kararların alınarak harekete geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Toplantıya, Türkiye, Suudi Arabistan, ABD, Tunus, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Katar, Lübnan, Malezya, Fas ve Nijerya'nın genelkurmay başkanları katılmıştı.

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