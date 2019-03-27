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Suudi Arabistan'da idam cezalarında rekor: 200'e yaklaşacak...

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2019, Suudi Arabistan'ın en çok idam gerçekleştirdiği yıl olacak. İdam edilenlerin sayısının 200'ü bulması bekleniyor.
Suudi Arabistan'da idam cezalarında rekor: 200'e yaklaşacak...

Suudi Arabistan, bu yılın ilk üç ayında 43 kişiyi idam etti. Bu yıl toplam 172 idam olması bekleniyor. Şimdiye kadar en çok idam 2015 yılında gerçekleştirilmişti.

158 kişinin idam edildiği 2015 yılının ardından, 2016'da 154, 2017'deyse 146 kişi idam edilmişti.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte "modernleşme" iddiasında olan Suudi Arabistan'da, bu yıl idam rekoru yaşanması bekleniyor.

Suudi Arabistan'da İslam'dan ayrılmak, "hainlik", casusluk ve cinayet gibi pek çok suça idam cezası veriliyor.

Muhammed bin Selman döneminde idamların eskiye göre iki katına çıktığı aktarılıyor. İdam edilenlerin yarısına yakını Suudi vatandaşı değil.

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