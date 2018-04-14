  • BIST 109.604
  • Altın 177,334
  • Dolar 4,0940
  • Euro 5,0536
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası

» »
Suudi Arabistan'daki yaşam tarzına ilişkin dönüşüme yeni bir açılım daha eklendi. Riyad'da ilk Arap Moda Haftası düzenleniyor
Suudi Arabistan'da ilk Moda Haftası

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ilk Arap Moda Haftası Salı akşamı düzenlenen bir etkinlikle başladı. Kameraların alınmadığı etkinliğe sadece kadınlar katıldı. Dört gün sürecek Moda Haftası'na Jean Paul Gaultier ve Roberto Cavalli gibi dünyaca ünlü tasarımcıların katıldığı bildirildi.

Geçen Kasım ayında yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan prenslerin tutulduğu Ritz-Carlton Hotel'de düzenlenen Moda Haftası'na Suudi Prenses Noura bin Faysal el-Suud ev sahipliği yapıyor.

Prenses Noura, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada modanın Suudi Arabistan'da ilgi gördüğünü belirterek moda endüstrisini yeni bir seviyeye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Arap Moda Haftası daha önce Dubai'de düzenleniyordu. Arap Moda Haftası'nın ikincisinin Ekim ayında yapılması planlanıyor. Dubai'de de Mayıs ayında başka bir Arap Moda Haftası'nın düzenleneceği belirtiliyor.
Nüfusun çoğunluğunun İslam'ın katı bir yorumu olan Vahabi inancına bağlı olduğu Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın "2030 Vizyonu" adlı ekonomik reform hedefleri kapsamında kadınların haklarını iyileştirmek için adımlar atıyor.

Bu kapsamda Suudi kadınlar, Haziran ayından itibaren araba kullanma hakkına sahip olacak. Veliaht Prens ayrıca kadınlar tarafından giyilen uzun çarşafın zorunlu olmayabileceğini de açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump'tan yeni Suriye tweet'i: Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de12 Nisan 2018 Perşembe 17:37
  • İngiltere vuracağı Esed'i günü açıkladı! Savaş Kabinesi toplanıyor12 Nisan 2018 Perşembe 10:17
  • Yemen'den Suudi Arabistan'a 3 füze12 Nisan 2018 Perşembe 09:42
  • Ortadoğu'da gerginlik artıyor! ABD uçak gemisi yola çıktı12 Nisan 2018 Perşembe 09:29
  • Dünya diken üstünde! Rusya'dan talimat ABD füzelerini vurun11 Nisan 2018 Çarşamba 10:07
  • ABD’den Akdeniz’e uçak gemisi sevkiyatı10 Nisan 2018 Salı 20:16
  • Rusya: Suriye'deki askeri havaalanına İsrail uçakları saldırdı09 Nisan 2018 Pazartesi 10:21
  • Flaş Haber: Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var08 Nisan 2018 Pazar 01:15
  • Kabe imamı böyle görüntülendi07 Nisan 2018 Cumartesi 23:41
  • Filistin, BMGK’yi harekete geçmeye çağırdı07 Nisan 2018 Cumartesi 09:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti