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Suudi Arabistan'da kadınlar Amerikan güreşi için ringe çıktı

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Suudi Arabistan, ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilen kadın Amerikan güreşi müsabakasına ev sahipliği yaptı.
Suudi Arabistan'da kadınlar Amerikan güreşi için ringe çıktı

WWE resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen kadın Amerikan güreşi müsabakasının afişlerine yer verildi.

 

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanlığından ise müsabakaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan Spor İdaresi Başkanı Turki bin Abdulmuhsin Al Şeyh, ülkede güreş müsabakaları düzenlenmesi için WWE ile 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde 27 Nisan 2018'de Cidde kentinde ilk defa erkek Amerikan güreşi müsabakaları yapılmıştı.

 

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