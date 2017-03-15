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Suudi Arabistan'da Kadınlar Konseyi kadınsız tanıtıldı

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Suudi Arabistan'da Kadınlar Konseyi kadınsız tanıtıldı
Kadınlara kamusal hayatta yer verilmeyen Suudi Arabistan'ın Kassım vilayetinde bir Kadınlar Konseyi kuruldu. Ama konseyin kuruluşunun duyurulduğu toplantının fotoğraflarında önemli bir eksik var: Kadınlar.

Bir süredir kadınların kamusal yaşama katılımı konusunda bazı açılımların işaretini veren Kraliyet yönetimi kadın sorunlarının tartışılacağı bir konsey oluşturdu ama Kassım Kadınlar Konseyi kuruluş toplantısı fotoğraflarında sadece 13 erkek görülüyor.

Verilen bilgiye göre, bir başka odada kadınlar da vardı ve video bağlantısıyla toplantıya bağlanmıştı. Ama toplantının kamuya yansıyan yüzü yine erkekler oldu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen toplantıdan sadece erkeklerin göründüğü fotoğraflar yayımlandı.

Sosyal medyada bu durum bir çokları tarafından yine milyonlara yayılan bir başka fotoğrafla kıyaslandı: ABD Başkanı Donald Trump'un Ocak ayında çevresindeki erkek danışmanları ile birlikte Kürtaj Yasası'nı imzaladığı fotoğraftı bu.

Suudi yönetiminin yeni oluşturduğu Kadınlar Konseyi Kassım vilayetinin valisi Prens Faysal bin Mişal'in girişimiyle kuruldu.

Prens Faysal bin Mişal böylesi bir platformun ülkedeki ilk örneğini oluşturmaktan gurur duyduğunu söyledi:

"Kassım vilayetinde biz kadınları erkeklerin kardeşleri olarak görüyoruz ve kadınlar ile genç kızların çalışma hayatına katılımı için daha çok imkan yaratmaktan gurur duyuyoruz."

Prens Faysal konuşmasında kadınların toplumun yarısını oluşturduğunu da söylediyse de fotoğraflardan bu sonucu çıkarmak kolay görünmüyordu.

Kadınlar Konseyi'ne aslında fotoğrafta olmayan bir kadın, Prensin eşi Prenses Abir bint Salman başkanlık ediyor.

Kadınların araba kullanmaları yasak

Suudi Arabistan'da akraba olmayan erkek ve kadınların aynı mekanda bulunmamaları kuralı resmi düzeyde hala epey sıkı bir şekilde uygulanıyor.

Dünyada kadınların araba kullanmasının serbest olmadığı tek ülke Suudi Arabistan ve hak savunucusu kadınlar araba kullanırken yakalanırsa tutuklanabiliyor.

Fakat "2030 programı" diye anılan bir reform planı çerçevesinde hükümet bazı adımlar da atıyor.

Programda kadınların Suudi iş gücü içindeki yüzde 22 olan oranının dönem sonunda yüzde 30'a yükseltilmesi de öngörülüyor.

Bu arada resmi sahnenin dışında bir çok rahatlama da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz Cuma günü Cidde'de ilk kez yapılan YouTube FanFest festivaline kadınlı erkekli 2500 kişinin katıldığı bildirildi

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