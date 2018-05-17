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Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilmesine haftalar kaldı

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S. Arabistanlı kadınlar, araba kullanma yasağının kaldırılmasına karşı çıkan erkeklerle dalga geçti
Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilmesine haftalar kaldı

Suudi kadınlar Haziran'dan itibaren ehliyet alıp trafiğe çıkabilecek.

Yasağın kaldırılmasından memnun olmayan bazı erkekler, sosyal medyada "araba kullanamazsın" etiketli
paylaşımlar yapmaya başladı.

Kadınlar ise bu gönderilere karşı, aynı etiketi kullanarak esprili bir cevap kampanyası başlattı.

Pazartesi gününden bu yana 65 binden fazla "araba kullanamazsın" etiketli ancak kadınların araba
kullanmasını destekleyen paylaşım yapıldı. Kadınlar bu etiketi kullanarak komik fotoğaf ve videolar
paylaştı.

Siz izlerken bir araba süreceğiz"

Bazı kadınlar da bu etiketi kullanarak hayallerindeki arabaların fotoğraflarını paylaştı.

Kadınların araba kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da kadınlar yıllardır bu
uygulamayı protesto ediyordu.

Kurallara uymayı reddeden bazı kadınlar araba sürdükleri için hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak ülkede geçen yıl sonundan bu yana Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın başlattığı bir sosyal
değişim rüzgarı esiyor.

Geçtiğimiz ay, 35 yıl aradan sonra ilk sinema salonu açılmıştı.

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