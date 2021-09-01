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Suudi Arabistan'da okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı

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Suudi Arabistan'da okullarda cep telefonu kullanılması ve herhangi bir eğitim tesisinin fotoğrafının çekilmesi yasaklandı.
Suudi Arabistan'da okullarda cep telefonu kullanımı yasaklandı

Suudi Arabistan'da okullarda cep telefonu kullanılması ve herhangi bir eğitim tesisinin fotoğrafının çekilmesi yasaklandı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı'nın, okullarda cep telefonu kullanılmasını yasaklama kararı aldığı belirtildi.

Haberde, öğrencilerin sağlık ve benzeri durumlarından dolayı telefonun yanında bulunmasına ihtiyaç duyulan hallerin bu karardan muaf tutulduğu ve bu gibi durumlarda telefonun okul idaresinin yanında tutulacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, okullardaki öğretim görevlileri, öğrenciler ve velilerine eğitim kuruluşlarının fotoğrafını çekmelerinin yasak olduğuna dair bilgi verildiği ifade edildi.

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