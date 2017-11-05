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Suudi Arabistan'da prensler ve bakanlar gözaltında

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Suudi Arabistan'da prensler ve bakanlar gözaltında
Suudi Arabistan'da Yolsuzlukla Mücadele Komitesi, aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon komitenin bir krallık kararnamesiyle kurulmasından saatler sonra gerçekleşti.

Komitenin başında ülkenin veliaht prensi Muhammed bin Selman bulunuyor.

BBC Güvenlik Muhabiri Frand Gardner, Prens Muhammed'in bu hamleyle gücü elinde toplarken reform programına devam ettiğini söylüyor:

"Prens Muhammed bu son gelişmeyle ülkedeki tüm silahlı güçlerin kontrolünü ele geçirdi. Fakat tanınmış figürlerin yönetimden alınması muhafazakar çevreleri rahatsız edecek.

"Tam bir kabile toplumu olan Suudi Arabistan böylesi hızlı değişimlere alışkın değil."

Maliye Bakanlığı'ndan açıklama

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yolsuzlukla mücadele için komite kurulması ve son gözaltıların, ülkede hukukun üstünlüğünü artırdığını ve yatırım ortamını koruduğu belirtildi.

Gözaltına alınan kişilerin neyle suçlandığı henüz net değil. Fakat Suudi yayın kuruluşu Al Arabiya, 2009'da gerçekleşen Cidde su baskınları ve 2012'deki Mers virüsüyle ilgili yeni soruşturmalar açıldığını duyurdu.

Devlet kontrolündeki Suudi haber ajansı SPA'ya göre yeni yolsuzlukla mücadele komitesinin gözaltı emri ve seyahat yasağı kararı verme yetkisi bulunuyor.

Öte yandan SPA, Suudi Ulusal Muhafızları Bakanı Prens Miteb bin Abdullah ve Donanma Komutanı Amiral Abdullah bin Sultan bin Muhammed Al-Sultan'ın da görevden alındığı yazdı.

Bu kişilerin görevden alınmasıyla ilgili herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

Ülkenin eski kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un oğlu olan Miteb bin Abdullah bir zamanlar tahta aday isimler arasında görülüyordu.

Prens Miteb, Abdullah'ın ailesinden olup Suudi hükümetindeki yer alan son isimlerden biriydi.

Dünyanın en zengin insanlarından Prens El Velid bin Talal gözaltında

Reuters haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan iki Suudi yetkili, ülkenin önde gelen işadamlarından Prens El Velid bin Talal'in dede gözaltına alınanlar arasında bulunduğunu belirtti.

Bin Talal dünyanın en zengin insanlarından.

İşadamı; aralarında News Corp, Citigroup, Twitter'ın da yer aldığı dev şirketlerin ya sahibi ya da bu şirketlerde önemli hisseleri elinde bulunduruyor.

Prens Muhammed geçen hafta konuşmada Suudi Arabistan'a "ılımlı İslamı geri getireceğini" söylemişti.

Veliaht Prens Muhammed aynı konuşmada "ülkedeki radikalliğin kalıntılarını çok yakında süpüreceğim" demişti.

Prens Muhammed geçen yıl da ülkedeki sosyal ve ekonomik koşullara yönelik çok sayıda reform açıklamıştı.

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