  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacı serbest bırakıldı

» »
Suudi Arabistan'da, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin posteriyle Kabe'de fotoğraf çektirip bunu sosyal medyada yayınladıktan sonra gözaltına alınan İranlı hacı serbest bırakıldı.
Suudi Arabistan'da tutuklu İranlı hacı serbest bırakıldı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Hüseyin Emir Abdullahiyan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ummanlı ve Iraklı mevkidaşları İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'a, Suudi Arabistan'da tutuklanan İranlı hacının serbest bırakıldığı haberini verdi.

Bu yıl hac döneminde İranlı hacı Halil Derdmend, ABD saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin posteriyle Kabe'de fotoğraf çektirmiş ve sosyal medyada yayımlamıştı. İranlı hacı Suudi Arabistan güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

İran ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerin kesilmesi nedeniyle, yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan İranlı hacının serbest bırakılması için ara bulucu ülkeler üzerinden çalışmalar yürütülmüştü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran eylemler sonrası harekete geçti! Binlerce kişi gözaltında29 Eylül 2022 Perşembe 20:07
  • İran’ın eski liderinin kızı ‘göstericileri kışkırttığı’ iddiasıyla gözaltında28 Eylül 2022 Çarşamba 15:43
  • Prens Selman Başbakan Oldu28 Eylül 2022 Çarşamba 14:39
  • İsrail, Ukrayna’daki referandum sonuçlarını tanımayacak28 Eylül 2022 Çarşamba 09:30
  • Korkutan olay: Suriye’de koleradan ölenlerin sayısı artıyor27 Eylül 2022 Salı 17:52
  • Irak’ta Kürt, Şii, Sünni ve Hristiyan partileri hükümeti kurmak için ittifakta buluştu26 Eylül 2022 Pazartesi 18:46
  • Müslüman Kardeşler’in ruhani lideri Karadavi hayatını kaybetti26 Eylül 2022 Pazartesi 17:59
  • Irak'ta hükümeti kurmak için "yeni ittifak" ilan edildi26 Eylül 2022 Pazartesi 11:33
  • Irak’ta Türkmenler, içinde yer almayacakları bir hükümeti tanımayacak25 Eylül 2022 Pazar 19:24
  • Lübnan'da mudilerin baskınları nedeniyle hizmete 1 hafta ara veren bankalar yarın açılıyor25 Eylül 2022 Pazar 19:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti