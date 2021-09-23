  • BIST 1.407,790
  • Altın 491,62
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1255
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Suudi Arabistan’dan İran’ı kızdıracak mesaj

» »
Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısına video mesaj ile katıldı.
Suudi Arabistan’dan İran’ı kızdıracak mesaj

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısına video mesaj ile katıldı. Kral Selman mesajında, Suudi Arabistan'ın İran'ın nükleer silaha sahip olmasını önlemeye yönelik çabaları desteklediğini belirterek, “Krallık, Ortadoğu’yu kitle imha silahlarından uzak tutmanın öneminde ısrar ediyor, bu temelde İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını önlemeyi amaçlayan uluslararası çabaları destekliyoruz” dedi.

Kral Selman, “İran komşu bir ülke ve İran’la görüşmelerimizin, egemenliğe saygı ve içişlerine karışmama temelinde güven inşa etmek için somut sonuçlara yol açacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“HUSİLER, SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN BARIŞÇIL GİRİŞİMLERİ REDDEDİYOR”

Kral Selman, Yemen'de Husileri’nin savaşı sona erdirmek için barışçıl girişimleri reddettiğini ve Suudi Arabistan’ın balistik füzelere ve silahlı insansız hava araçlarına karşı kendini savunacağını vurguladı.

Kral Selman ayrıca, “Krallık, nefret üzerine kurulu aşırılıkçı düşünceyle savaşmaya, insanlığı ve ulusları yok eden terör örgütleri ile mezhepçi milisleri kontrol altında tutmaya devam ediyor” dedi.

Öte yandan İran basınında yer alan haberlerde, New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Suudi Arabistan ve diğer Körfez ve Arap ülkelerinden yetkililerle bir araya geldiği aktarılmış, söz konusu görüşmenin İranlı yetkililer ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında son bir ay içerisindeki ikinci görüşme olduğu belirtilmişti.

Görüşmede, Tahran ile Riyad arasında devam eden müzakerelerin ve Ortadoğu'da gerilimi azaltmanın ele alındığı belirtilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BMGK’dan Afganistan kararı18 Eylül 2021 Cumartesi 10:12
  • Cezayir eski Cumhurbaşkanı Buteflika hayatını kaybetti18 Eylül 2021 Cumartesi 09:48
  • Taliban'a karşı çıkan grup, Washington'da lobici şirketle anlaştı17 Eylül 2021 Cuma 11:56
  • Lübnan Hizbullahı İran'dan aldığı akaryakıtı Suriye üzerinden ülkeye taşıdı16 Eylül 2021 Perşembe 13:58
  • Irak’taki seçimler ekonomik ve siyasi krizden çıkış şansı olarak görülüyor16 Eylül 2021 Perşembe 13:31
  • Taliban: Yardımlar "şeffaf bir biçimde" halka ulaştırılacak15 Eylül 2021 Çarşamba 10:42
  • Putin, Suriye'de "yabancı güçlerin" bulunmasını eleştirdi14 Eylül 2021 Salı 11:59
  • Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’den Afganistan’a sürpriz ziyaret13 Eylül 2021 Pazartesi 12:45
  • Anastasiadis, Bahreyn'de13 Eylül 2021 Pazartesi 12:02
  • Bu görüntü tarihe karışıyor… Kadın ve erkeklerin sınıfları tamamen ayrılıyor13 Eylül 2021 Pazartesi 09:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti