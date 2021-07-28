  • BIST 1.364,350
  • Altın 495,14
  • Dolar 8,5550
  • Euro 10,0900
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKACoronavirus: İsrail Kıbrıs'a seyahati yasaklıyor

Suudi Arabistan’dan ‘kırmızı listedeki’ ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı

» »
Suudi Arabistan basınında yer alan ve İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan haberde, corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle “kırmızı listede” yer alan ülkeleri ziyaret eden vatandaşlara 3 yıl seyahat yasağı getirileceği aktarıldı.
Suudi Arabistan’dan ‘kırmızı listedeki’ ülkeleri ziyaret edenlere 3 yıl seyahat yasağı

Suudi Arabistan basınında yer alan ve İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırılan haberde, corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle “kırmızı listede” yer alan ülkeleri ziyaret eden vatandaşlara 3 yıl seyahat yasağı getirileceği aktarıldı.

Bazı Suudi Arabistan vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarını ihlal ettiğini belirten yetkili, “Geri döndüklerinde ağır cezalara tabi olacak ve üç yıl boyunca seyahatten men edilecek” ifadelerini kullandı.

Yetkili, doğrudan veya başka bir ülke üzerinden, listede yer alan ülkelere ve pandeminin henüz kontrol altına alınamadığı diğer ülkelere seyahat yasağının devam ettiğini doğruladı.

Öte yandan Suudi Arabistan, Afganistan, Arjantin, Brezilya, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, Lübnan, Pakistan, Güney Afrika, Türkiye, Vietnam ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere bir dizi ülkeye seyahat veya transit geçişi yasakladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan: Hac organizasyonu başarıyla tamamlandı23 Temmuz 2021 Cuma 12:51
  • Lübnan'daki eczaneler ilaçların tükenmesi nedeniyle 'zorunlu kapanma' kararı aldı23 Temmuz 2021 Cuma 10:51
  • İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne destek açıklaması21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:09
  • Bab'da bombalı terör saldırısı: 2 yaralı17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:29
  • İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale: 108 yaralı17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:25
  • Irak Başbakanı El-Kazımi ABD'ye gidiyor17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:21
  • Tunus'ta günlük can kaybı en yüksek seviyede17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:20
  • Afganistan’da barış sürecini desteklemek için ABD, Özbekistan, Afganistan, Pakistan dörtlü formatı oluşturulacak16 Temmuz 2021 Cuma 13:21
  • Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 64'e yükseldi13 Temmuz 2021 Salı 10:36
  • BM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu11 Temmuz 2021 Pazar 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti