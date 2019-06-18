Suudi Arabistan'dan Mursi açıklaması: Müslüman Kardeşler Örgütü terörün kaynağı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesine tepki göstermedi. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden Muhammed Mursi'nin üyesi olduğu İhvan'ı hedef alan paylaşımda bulundu.
"İslam'ı temsil etmiyor ve toplumların istikrarına zarar veriyor" üst başlığı taşıyan ve bir kanlı elin resmedildiği paylaşımda, "Müslüman Kardeşler Örgütü terörün kaynağı" başlığı kullanıldı.
#إنفوجرافيك_الخارجية | #الإخوان_المسلمين تنظيم إرهابي يعمل للإضرار بالإسلام وتقويض الاستقرار pic.twitter.com/GJxkFOe7a8— وزارة الخارجية
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