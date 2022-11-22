Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamada olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız" dedi.

Reuters'a bilgi veren iki Türk yetkili de Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık swap ya da mevduat depo benzeri bir kaynak için görüşmelerin nihai aşamaya geldiğini söyledi.



Üst düzey bir Türk yetkili ise, "Daha yüksek bir tutar için görüşmeler yaptık ancak şu anda 5 milyar dolarlık bir anlaşma sağladık. Bunun devamı gelebilir. İyileşen ilişkilere paralel olarak yeni adımlar da atılacak. Ticari siyasi askeri birçok alanda iyileşme var. Bir sonraki fazda en az bu kadar daha (5 milyar dolar) swap anlaşması olabilir" dedi.

HANGİ ÜLKELERLE SWAP ANLAŞMASI VAR?



TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre swapların 23-24 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ile bugüne kadar swap ya da depo/mevduat ilişkisi ise bulunmuyordu.

ERDOĞAN REZERV İÇİN 135 MİLYAR DOLARI İŞARET ETMİŞTİ

Bankacıların hesaplamalarına göre 11 Kasım'da 117.5 milyar dolar olan toplam rezervler geçen hafta itibarıyla 123 milyar dolara yaklaşacak.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay sonunda rezervin 130 milyar doları bulabileceğini, kendi başbakanlığı döneminde görülen zirve olan 135 milyar doları da yeniden yakalamak istediklerini söylemişti.