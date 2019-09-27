  • BIST 104.722
  • Altın 272,005
  • Dolar 5,6580
  • Euro 6,1889
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Suudi Arabistan'dan turizm açılımı

» »
Suudi Arabistan tarihinde ilk kez turist vizesi vereceğini açıkladı. Riyad böylelikle turizmden de gelir sağlamayı hedefliyor. Suudi Arabistan daha önce sadece hac ve iş için gidenlere vize veriyordu.
Suudi Arabistan'dan turizm açılımı

Suudi Arabistan Krallığı, ülkeyi turizme açmak için turist vizesi vermeye başlayacağını duyurdu. Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komitesi Başkanı Ahmed el Hatip, Riyad'da yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'ı uluslararası turistlere açmak, ülkemiz için tarihi bir an” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, bugüne kadar sadece hac ve umre ile iş için ülkeye gitmek isteyenlere vize veriyordu. Kısa bir süre önce spor ve kültürel etkinlikler için ülkeye gitmek isteyenlere de vize verilmeye başlanmıştı. El Hatip, 49 ülke vatandaşının turist vizesi için online başvuru yapabileceğini söyledi. Turist vizesi uygulamasının Cumartesi günü başlaması öngörülüyor. Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan seyahatlerinde vize alması gerekiyor.

Turizm ve Ulusal Miras Komitesi Başkanı el Hatip, ülkeye gelecek turistlerin "Suudi Arabistan'ın hazinelerini görünce şaşıracağını” belirterek, canlı bir kültüre ve "nefes kesen” bir doğaya sahip ülkede UNESCO Kültür Mirası arasında bulunan toplam beş tarihi eser ve doğal alan bulunduğunu söyledi.

Kadın turistlere yönelik kıyafetlerde daha esnek kuralların geçerli olacağını da sözlerine ekleyen el Hatip, kadın turistlerin geleneksel siyah çarşaf giymek zorunda olmadığını, "uygun bir kıyafetin yeterli” olacağını ifade etti. Ancak alkollü içki tüketiminin yasak olacağına işaret etti.

61 milyar euro yatırım planlanıyor

Sadece petrol gelirine bağımlı olan Suudi Arabistan, ülkeyi turizme açarak gelir kaynaklarını çeşitlendirmek istiyor. Ülkenin turizme açılması, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkede ekonomik ve toplumsal alanda reformlar öngören 2030 vizyonunun bir parçası. Halen gayri safi milli hasılanın yüzde 3'ünü oluşturan turizm gelirinin oranının 2030'a kadar yüzde 10'a yükseltilmesi hedefleniyor. Ayrıca 2030'a kadar yerli ve yabancı turistlerin sayısının yılda 100 milyona yükseltilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

El Hatip, ülkeyi turizme açma planlarının hayata geçirilmesi için inşa edilecek tesislere yaklaşık 61 milyar euro yatırım yapılacağını da açıkladı. Kızıldeniz kıyısında ve adalarla lüks plajların oluşturulması planlanıyor.

Riyad'ın ülkeyi turizme açma planları ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere yol açıyor. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın geçen yıl ülkenin İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürülmesi uluslararası düzeyde tepkiyle karşılanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suudi petrol tesislerine saldırı: ABD Suudi Arabistan'a asker gönderiyor21 Eylül 2019 Cumartesi 17:31
  • Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava operasyonu21 Eylül 2019 Cumartesi 13:23
  • İran uyardı: İhlal edeni vuracağız21 Eylül 2019 Cumartesi 13:22
  • BM’de İdlib krizi: Ateşkes vetoya takıldı20 Eylül 2019 Cuma 10:12
  • İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ya da Suudi Arabistan saldırırsa topyekün savaş çıkar19 Eylül 2019 Perşembe 19:01
  • Afganistan’da bomba yüklü araçla saldırı: En az 10 ölü, 60 yaralı19 Eylül 2019 Perşembe 10:33
  • Dubai Şeyhi'nin karısı Prenses Haya kaçmıştı! Yasak aşk skandalından sonra bu kez de...18 Eylül 2019 Çarşamba 16:59
  • İsrail'de seçimler sona erdi: Sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu kaybetti17 Eylül 2019 Salı 22:26
  • Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin miting yaptığı alanda intihar saldırısı, en az 26 kişi öldü17 Eylül 2019 Salı 17:44
  • Suudi Arabistan’a ait fabrikalara yapılan saldırının ardından: “Petrol fiyatları varil başına 10 dolar artabilir”15 Eylül 2019 Pazar 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti