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Suudi Arabistan'dan Türkiye karşı Rumlara destek

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Rumları baş müttefik olarak tanımlayan Suudi Dışişleri Bakanı Al Assaf, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin faaliyetlerini 'yasa dışı' olarak tanımladı.
Suudi Arabistan'dan Türkiye karşı Rumlara destek

Türkiye'nin, sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de doğalgaz ve petrol araması bazı ülkelerde rahatsızlık yarattı.

Bölgeden çok uzakta olmasına rağmen Doğu Akdeniz'de, sondaj faaliyeti yürüten ülkelerin şirketleri mevcut.

ABD ve bazı AB ülkelerinin bu konuda Güney Kıbrıs'a destek vermesi, Türkiye'de tepkilere neden oldu. Güney Kıbrıs'a destek veren ülkeler arasında Suudi Arabistan'da yer aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Al Assaf, Güney Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Abdülaziz Al Assaf, burada Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Suudi Bakan, buradaki ziyaretinde Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Rumların yanında olduklarını belirten açıklamalarda bulundu.

"GÜNEY KIBRIS'IN YANINDAYIZ"

Bakan Al Assaf, “Türkiye’nin Akdeniz’deki yasa dışı faaliyetleri karşısında baş müttefiklerimizden Güney Kıbrıs’ın yanındayız. Askeri iş birliğimizi artıracağız.” ifadelerini kullandı.

SUUDİ BAKAN'IN GÜNDEMİNDE YİNE İSRAİL VAR

Suudi Bakan ayrıca, İsrail'in de dahil olduğu müttefiklik ağının bölgeye istikrar getireceğini iddia etti.

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