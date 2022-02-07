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Suudi Arabistan'dan, Umre Ziyaretçilerine 'PCR ve Antijen Testi' Şartı

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Suudi Arabistan, umre ziyaretçilerinin sağlığını korumak amacıyla ülkeye giriş prosedürlerinin güncellendiğini duyurdu.
Suudi Arabistan'dan, Umre Ziyaretçilerine 'PCR ve Antijen Testi' Şartı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi istendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.

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