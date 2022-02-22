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Suudi Arabistan’ın Cidde Şehrine Doğrudan Uçuş İçin Çalışma Yapılıyor

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Suudi Arabistan’ın Cidde Şehrine Doğrudan Uçuş İçin Çalışma Yapılıyor
Suudi Arabistan’ın Cidde Şehrine Doğrudan Uçuş İçin Çalışma Yapılıyor

Güney Kıbrıs ile Suudi Arabistan’ın Cidde kenti arasında doğrudan uçuşların başlaması için çalışma yapıldığı, Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvis Perdios’un bu çerçevede Cidde’de temaslar gerçekleştirmekte olduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvis Perdios’un Suudi Arabistanlı yetkililer ve turizm faktörleriyle temaslarda bulunmak amacıyla Cidde’ye gittiğini, burada düzenlediği basın toplantısında ise Cidde’den Güney Kıbrıs’ta doğrudan uçuş başlatılması için çalışma yapıldığını vurguladığını yazdı.

Habere göre Perdios, Cidde’den Güney Kıbrıs’a bir doğrudan uçuş başlaması konusunda ciddi girişimlerinin olduğunu belirterek Cidde’nin Kıbrıs’a 90 dakikalık uçuş mesafesi olması açısından direkt uçuşun Riyad yerine bu kentten gerçekleştirilmesinin daha verimli olacağını düşündüklerini ifade etti.

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