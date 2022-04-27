Suudi basını, Erdoğan’ın beklenen ziyaretine ilgi göstermedi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın uzun süredir ilişkilerin gergin olduğu Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Orta Doğu medyası, Suudi Arabistan’ın resmi medya kuruluşlarının Erdoğan’ın ziyaretine fazla ilgi göstermediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Suudi Arabistan’a yapacağı ziyaretle ilgili Orta Doğu basınında yer alan analizlerde, bu gezinin son yıllarda donma noktasına gelen ikili ilişkilerde yepyeni bir sayfa açmasının beklenmediği belirtildi.

Reuters haber ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinin ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la görüşmesinin planlandığını duyurmuştu. Ankara, özellikle Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'ndeki ülkelerle ilişkileri onarma çabaları kapsamında, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki konsoloslukta öldürülmesinin ardından Riyad'la bozulan ilişkileri de yumuşatmaya başlamıştı.

“RİYAD, ERDOĞAN’IN SERT AÇIKLAMALARINI UNUTMADI”

İngilizce yayın yapan ve Batı ülkelerinde haftalık basılı gazete de çıkaran Arab Weekly, Orta Doğu’daki analistlerin Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili görüşlerini aktardı. Erdoğan'ın Riyad'da sıcak bir şekilde karşılanacağı ve Türkiye'ye yatırım konusunda muhtemelen Suudi Arabistan'dan olumlu yanıtlar alacağı belirtilen haberde, Erdoğan'ın geçmişte Selman'a yönelik sert açıklamalarının ise unutulmadığı kaydedildi. Birçok analist, Riyad'ın geçmişten kalan kırgınlığının ziyareti etkileyeceği yorumunda bulundu.

KAŞIKÇI DAVASI SUUDİ ARABİSTAN’A DEVREDİLMİŞTİ

Habere göre Suudi medyasının Erdoğan'ın ziyaretine fazla ilgi göstermemesi de ziyaret konusunda Suudi Arabistan'ın fazla istekli olmadığını ortaya koydu. Erdoğan'ın ziyareti birkaç defa ertelemesinin de Suudi Arabistan'ın ziyareti onaylama konusundaki isteksizliğinin bir göstergesi olduğu öne sürüldü. Erdoğan'ın şubatta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapığı ziyaret sırasında Suudi Arabistan'a da gidebileceği konuşulmuştu ama bu ziyaret gerçekleşmedi.

Erdoğan'ın ziyaretinin Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 26 kişinin yargılandığı davayı Suudi Arabistan’a devretmesinin ardından gelmesi de dikkat çekiyor.

Kaşıkçı cinayetinin ardından Türkiye’de dava açılmasına karşı Suudi Arabistan da Türk ürünlerine boykot kararı almıştı. Fakat iki ülke arasındaki ticari ilişkiler Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki krizin aşılmasıyla son dönemde iyileşmeye başladı. Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Türk ürünlerine boykotun kaldırılabileceği söyleniyor.