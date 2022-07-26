Suudi iş insanı Lübnan’da kaçırıldı

Arap basını, Suudi iş insanı Hüseyin el-Shammari’nin mülk satın almak için Lübnan’a gittiğini ve burada kaçırıldığını duyurdu. Lübnanlı yetkililer, doğu Lübnan’ın Bekaa Vadisi bölgesinde Suudi iş insanının kaçırılma vakasının araştırıldığını doğruladı.

Lübnanlı bir yetkili, el-Shammari’nin kaçırılmasıyla ilgili olarak, fidye talebinde bulunulmadığını ancak adamın muhtemelen “maddi olarak şantaj yapmak amacıyla” kaçırıldığını belirtti.

AFP’ye adının açıklanmaması kaydıyla bir yetkili, Bekaa cumhuriyet savcısının güvenlik güçlerine Baalbek şehrinin eteklerinde iş insanını aramak için talimat verdiğini duyurdu.

Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Bekaa vadisi, komşu Suriye’ye kaçakçılık için iyi bilinen bir rota olarak da kullanılıyor.

Nisan ayında Baalbek’te bir çete Mısırlı bir muhasebeciyi kaçırmış, ki hafta esaret altında kaldıktan sonra ordu tarafından kurtarılmıştı.