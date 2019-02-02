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Suudi kadın aktivist idam edilmeyecek

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Suudi insan hakları aktivisti Esra El Gamhan hakkında idam cezası isteyen savcılık, talebini geri çekti. Suudi Arabistan idam cezasının en fazla uygulandığı ülkelerden biri.
Suudi kadın aktivist idam edilmeyecek

Uluslararası Af Örgütü, 2015 yılının Aralık ayından bu yana tutuklu olan Suudi insan hakları aktivisti Esra El Gamhan'ın artık idam cezası ile karşı karşıya olmadığını duyurdu. Örgütün Ortadoğu Direktörü Samah Hadid, El Gamhan hakkında idam cezası isteyen savcılığın bu talebini geri çektiğini bildirdi. Bu gelişmenin insan hakları savunucuları arasında "büyük bir rahatlamaya" yol açtığını bildiren Hadid, ancak El Gamhan'ın "sadece barışçıl bir gösteriye katıldığı için hâlâ anlamsız bir hapis cezası ile karşı karşıya" olduğunu da sözlerine ekledi.

İnsan Hakları Körfez Merkezi de El Gamhan hakkındaki idam cezası talebinin geri çekildiğini bildiren örgütlerden biri oldu. Suudi yetkililerden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

Samah Hadid, başsacılığa, Esra El Gamhan ile birlikte tutuklanan diğer dört aktivist hakkındaki idam cezası talebinin de geri çekmesi çağrısında bulundu.

İdamla karşı karşı ilk kadın aktivist

Dünya kamuoyu Esra el Gamham'ı Suudi Arabistan'da idam cezası ile karşı karşıya olan ilk kadın insan hakları aktivisti olarak tanıdı. El Gamham 2015 yılının Aralık ayında eşi Musa El Haşem ile birlikte evlerinde gözaltına alınmıştı. Her ikisi de o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.

El Gamham  2011 yılında Arap Baharı esnasında Şiilere yönelik ayrımcılığa son verilmesi ve siyasi tutukluların serbest bırakılması talebiyle ülkenin doğusundaki Katif kentinde yapılan gösterilere öncülük etmekle suçlanıyor. Petrol bakımından zengin Katif, nüfusun çoğunluğunun Sünni İslam'ın Vahhabi mezhebine ait olduğu Suudi Arabistan'da Şii azınlığın yoğun yaşadığı bir kent olarak biliniyor. 

Koyu şeriat kurallarının geçerli olduğu Suudi Krallığı, Çin ve İran ile birlikte dünyada idam cezasının en fazla uygulandığı ülkelerden biri.

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