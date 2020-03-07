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Suudi kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ve onun küçük kardeşi Navaf bin Nayif'i tutukladı.
Suudi kraliyet ailesi mensuplarına tutuklama

Suudi Arabistan kraliyet ailesinden birkaç isim, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman talimatıyla tutuklandı.

New York Times'ın (NYT) aktardığına göre tutuklananlar arasında eski İçişleri Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Nayif, kardeşi Navaf bin Nayif ve mevcut kralın kardeşi Ahmed bin Abdülaziz yer aldı.

2017'de bin Selman tarafından yapılan saray darbesinin ardından bin Nayif, ev hapsine mahkum edilmişti.

Suudi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan tutuklamaların gerekçesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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