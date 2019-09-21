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Suudi petrol tesislerine saldırı: ABD Suudi Arabistan'a asker gönderiyor

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ABD, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırının ardından ülkeye asker göndereceğini açıkladı.
Suudi petrol tesislerine saldırı: ABD Suudi Arabistan'a asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gazetecilere yaptığı açıklamada tedbirin savunma amacıyla alındığını kaydetti ve gönderilecek asker sayısının henüz belirlenmediğini söyledi.

Suudi Arabistan'dan gelen talep üzerine bu adımı attıklarını belirten Esper, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri ekipmanın teslimatını hızlandırmak için çalışacağız" dedi.

Esper ile Cuma günü ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, konuşlandırılacak asker sayısının binleri bulmayacağını söyledi, ancak gönderilecek güçler hakkında başka bilgi vermedi.

ABD merkezli New York Times gazetesine göre, Esper'e ABD'nin İran'ı vurmasının hâlâ söz konusu olup olmadığı sorusuna Esper, "Şu an bulunduğumuz nokta bu değil" yanıtını verdi.

İran'dan 'herhangi bir saldırıya karşılık veririz' açıklaması

Devrim Muhafızı Komutanı Hüseyin Selami devlet televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bir saldırıya karşılık vereceklerini söyleyerek, "Topraklarının savaş alanına dönmesini isteyenler durmasın" dedi.

"Savaşın İran sınırlarının içine çekilmesine izin vermeyeceğiz" ifadesini de kullanan Selami, ABD'yi kastederek, "Umarız daha önceki gibi stratejik bir hata yapmazlar" dedi.

Selami, İran'ın "her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu" da sözlerine ekledi.

Ele geçirilen insansız hava araçlarının yer aldığı Tahran'daki serginin açılışında konuşan Selami, İran sınırlarına giren İHA'ları vuracaklarını kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler geçen hafta petrol tesislerine düzenlenen iki saldırıyı üstlendiler. Ancak hem ABD hem de Suudi Arabistan saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor.

Gelişmelerin ardından Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran Ulusal Bankası'nın yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Tahran yönetimi ise Suudi Arabistan'daki saldırıların arkasında oldukları iddiasını reddediyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif CNN televizyonuna verdiği demeçte, "Savaş istemiyoruz. Bir askeri çatışmaya girmek istemiyoruz. Bir yalana, bir aldatmacaya dayanarak askeri çatışmaya girilmesi çok korkunç bir şey. Çok büyük kayıplar verilir. Ama gözümüzü kırpmadan ülkemizi savunuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Suudi devlet petrol şirketi Aramco, bu ay sonunda petrol arzının saldırı önceki seviyelere dönmesini beklediklerini açıkladı.

ANALİZ - Frank Gardner - BBC Güvenlik Muhabiri

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik insansız hava aracı ve füze saldırıları savunmasındaki büyük boşluğu ortaya çıkardı. Şimdi stratejik ortağı ABD, bu boşluğu doldurmaya yardım etmeyi önermiş oldu.

ABD donamasına ait destroyer Körfez'in kuzeyinde bu taraftan gelecek füzeleri tespit etmek için görevlendirilmiş durumda. Pentagon, Suudi Arabistan'a füze savunma sistemini güçlendirmek için daha fazla asker konuşlandıracağını açıkladı.

ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne, komşuları İran ile tansiyon devam ederken savunma ekipmanı gönderiyor.

Ancak ABD güçlerinin Suudi Arabistan'da konuşlanması geçmişte tartışma yaratmıştı.

Suudi kralı tarafından davet edilmelerine rağmen, Usame Bin Ladin ülkedeki varlıklarını Arap Yarımadası'nın Haçlılar tarafından işgali olarak adlandırmıştı ve bu durumu cihatçıları direnmeye çağırmak için kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Geçen hafta sonu Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine insansız hava araçları ve seyir (kruz) füzeleriyle saldırılar düzenlenmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, petrol tesislerine düzenlenen saldırının "tartışma götürmez" bir şekilde İran destekli olduğunu söylemişti.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Bakanlık sözcüsü Turki el Maliki, İHA ve kruz füzelerinin kuzeyden çarptığını, bu nedenle saldırının Yemen'den yapılmış olmasının mümkün olmadığını belirtti.

Sözcü, fırlatma noktalarına ilişkin ayrıntıların henüz kesinleşmediğini ifade etti.

Saldırıda kullanılan insansız hava araçları ve füzelerin parçaları basın toplantısında sergilenerek bunların İran yapımı olduğu belirtildi.

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