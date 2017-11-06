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Suudi Prens helikopterinin düşmesi sonucu öldü

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Suudi Prens helikopterinin düşmesi sonucu öldü
Suudi Arabistan’ın Yemen sınırı yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu Prens Mansur bin Mukrin ve beraberindeki yedi yetkilinin öldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Prensi ve Asir bölge emir yardımcısı Mansur bin Mukrin ve beraberindeki yedi üst düzey yetkilinin bulundukları helikopterin dün düşmesi sonucu hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, helikopterin  Ebha kenti yakınlarında yetkililerin katıldığı bir inceleme turu sırasında düştüğü ifade edildi. Helikopterin düşme nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.

Helikopterin Yemen sınırı yakınlarında düşmesi, bir saldırı olasılığını akıllara getirdi. Ancak Yemen'de Suudi Arabistan'a karşı savaşan Huti milislerinden helikopterin düşmesine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. İran destekli Huti milisleri Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlemişti.

Asir bölge emir yardımcısı Prens Mansur, Suudi istihbarat servisinin eski yönetici Prens Mukrin bin Abdülazin'in oğlu. 2015 yılına kadar veliaht prens olan bin Abdülaziz, Kral Selman bin Abdülaziz'in tahtına varis olarak Prens Muhammed bin Nayef'i göstermesi üzerine veliahtlığı kaybetmişti. Ancak geçen haziran ayında Kral Selman, 32 yaşındaki kendi oğlu Prens Muhammed bin Selman'ı veliaht olarak tayin etmişti.

Prens Muhammed bin Selman’ın liderliğindeki yolsuzlukla mücadele komitesi tarafından dün aralarında 11 prens, dört bakan ve onlarca eski bakanın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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