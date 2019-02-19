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Suudi prens servet ödemişti, sahte çıktı

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Suudi prense ''servet değerinde'' dolandırıcılık
Suudi prens servet ödemişti, sahte çıktı

İsa peygamberin resmediliği ve dünyanın en önemli sanat eserleri arasında yer alan 'Salvator Mundi'nin sahte olduğu iddia edildi. Eseri, Suudi Prens Muhammed bin Selman’ın satın aldığı biliniyor.

İki yıl önce 450,3 milyon dolar gibi rekor bir fiyata satılan eserin sahte olduğu iddiasını, İngiliz sanat tarihi uzmanı Jacques Franck ortaya attı. 

NTV'nin aktardığına göre tablonun Leonardo da Vinci'nin asistanları tarafından boyandığını iddia eden Franck, kıdemli siyasetçiler ile Louvre Müzesi'nde çalışan personelin de bu gerçeği bildiğini ileri sürdü.

Louvre Müzesi sözcüsünden, müzenin fikrinin bu yönde olmadığı açıklaması gelirken, tablonun sahte olduğu iddiası, Oxford Üniversitesi'nden Matthwe Landrus tarafından da dillendirilmişti. 

1550553281626-salvator-mundi-sahte-iddiasi-prens-selman-almisti-ijz-ii-3-j-3-re-603-vm-8-j-ay-q.jpg'Dünyanın kurtarıcısı' anlamına gelen 'Salvator Mundi', 2017 yılında açık artırmaya çıkarılmış, birbirinden habersiz şekilde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan karşı karşıya gelmiş ve tablo 450,3 milyon dolara satılmıştı. Eserin sahibinin Muhammed bin Selman olduğu biliniyor.

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