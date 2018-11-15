Suudi Savcı Kaşıkçı cinayetinde 5 idam cezası istedi

Suudi Arabistan Başsavcılığı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu

Suudi savcı Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 şüpheli hakkında idam cezası istedi. Cemal Kaşıkçı'nın ölüm nedeninin boğuşma ve öldürücü dozda ilaç olduğu belirtildi.

Suudi Başsavcılığı Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrılarak konsolosluktan çıkarıldığını belirtti.

"ÖLÜM EMRİ İSTANBUL'DA VERİLDİ"

Suudi savcı ölüm emrinin İstanbul'da verildiğini de vurguladı. Cesedenin nerede olduğunu bulma çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.

Suudi savcı Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrılarak konsolosluktan çıkarıldığını belirtti.

Suudi Başsavcı savcı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme nedenini ise, boğuşma ve öldürücü dozda ilaç olarak açıkladı.

Suudi savcı, 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istedi. Suudi savcı, Cemal Kaşıkçı'nın ülkeye getirilme çabasının başarısız olması sonrası öldürüldüğünü vurguladı.

VELİAHT PRENS'İN DANIŞMANINA YURTDIŞI YASAĞI

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanı Suud el-Kahtani hakkında soruşturma açıldı ve Kahtani'nin Suudi Arabistan'dan çıkışı yasaklandı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı ölüm emrini, müzakere için İstanbul'a gelen ekibin başındaki kişinin verdiğini ifade etti.