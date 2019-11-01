Suudi şeyhinin avukatı Patsalidis’ten özel jet ile ilgili açıklama

Politis gazetesi, Mahfouz’un avukatı Hristos Patsalidis’in, özel jetle ilgili kamuoyuna yansımış iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Mahfouz ailesine, Anastasiadis tarafından herhangi yasadışı veya şeffaf olmayan bir muamelede bulunulmadığını açıkladığını yazdı.
Gazeteye göre, Patsalidis, Mahfouz’un Güney Kıbrıs’ın mali açıdan büyük sıkıntı yaşadığı 2014 yılında milyonlarca Euro’luk yatırım yaptığını ve bu gibi değerli yatırımcıların, gerçek dışı tezlerle yıpratılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Patsalidis, Mahfouz ailesinin özel jetle ilgili alenen görüş belirtmenin gereksiz olduğunu düşündüğünü de ifade etti.
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