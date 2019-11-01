  • BIST 98.463
  • Altın 277,277
  • Dolar 5,7010
  • Euro 6,3686
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Suudi şeyhinin avukatı Patsalidis’ten özel jet ile ilgili açıklama

» »
Suudi Şeyhi Abdulrahman Mahfouz’un, kendisine ait özel jetin Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kullanıldığına dair kamuoyuna yansıyanlara ve eleştirilere avukatı aracılığıyla yanıt verdiği bildirildi.
Suudi şeyhinin avukatı Patsalidis’ten özel jet ile ilgili açıklama

Politis gazetesi, Mahfouz’un avukatı Hristos Patsalidis’in, özel jetle ilgili kamuoyuna yansımış iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Mahfouz ailesine, Anastasiadis tarafından herhangi yasadışı veya şeffaf olmayan bir muamelede bulunulmadığını açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre, Patsalidis, Mahfouz’un Güney Kıbrıs’ın mali açıdan büyük sıkıntı yaşadığı 2014 yılında milyonlarca Euro’luk yatırım yaptığını ve bu gibi değerli yatırımcıların, gerçek dışı tezlerle yıpratılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Patsalidis, Mahfouz ailesinin özel jetle ilgili alenen görüş belirtmenin gereksiz olduğunu düşündüğünü de ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: “Bizi uluslararası hukuk ve üçlü işbirlikleri güçlendiriyor”01 Kasım 2019 Cuma 12:37
  • İnsan ticareti yapan iki kişi tutuklandı31 Ekim 2019 Perşembe 14:33
  • Partiler “ABD Temsilciler Meclisi’nin kararı değerlendirilsin” istiyor31 Ekim 2019 Perşembe 13:35
  • Rum siyasi partilere 2020 bütçesinden 11 milyon euro ayrıldı31 Ekim 2019 Perşembe 13:34
  • Liderlerden “bol gazlı raporlar”31 Ekim 2019 Perşembe 13:10
  • Rum milletvekili “Bağımsızlar Hareketi’ne” katıldı31 Ekim 2019 Perşembe 13:06
  • Stefanu: “Anastasiadis ailesinin Seyşeller’deki tatili için özel jet kiralayacak parayı nereden buldu?”31 Ekim 2019 Perşembe 12:56
  • Kipe Dr. Fazıl Küçük anı paralarını Avrupa Merkez Bankası’na sordu31 Ekim 2019 Perşembe 12:50
  • “Orams Davası’ndaki karar geçerliliğini koruyor”31 Ekim 2019 Perşembe 11:55
  • Bournoville: “AB Doğu Akdeniz’deki enerji perspektifine inanıyor”30 Ekim 2019 Çarşamba 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti