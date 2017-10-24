Suudi Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a dönüyoruz

Başkent Riyad'da yapılan bir ekonomi kulu bir konferanstaki panelde konuşan Prens Selman " Önceden olduğumuz hale dönüyoruz. Tüm dinlere ve Dünya'ya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine" ifadelerini kullandı.
'AŞIRICILIĞI ÇOK YAKINDA SONLANDIRACAĞIZ'
Veliaht Prens Selman sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayatımızın gelecekteki 30 yılını yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz. Onları bugün yok edeceğiz. Aşırıcılığı çok yakında sonlandıracağız."
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