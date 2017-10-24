Suudi Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a dönüyoruz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkelerinin 'ılımlı İslam’a döndüğünü' belirterek, 'aşırıcılığı' yakında yok edeceklerini söyledi.

Başkent Riyad'da yapılan bir ekonomi kulu bir konferanstaki panelde konuşan Prens Selman " Önceden olduğumuz hale dönüyoruz. Tüm dinlere ve Dünya'ya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine" ifadelerini kullandı.

​'AŞIRICILIĞI ÇOK YAKINDA SONLANDIRACAĞIZ'

Veliaht Prens Selman sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatımızın gelecekteki 30 yılını yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz. Onları bugün yok edeceğiz. Aşırıcılığı çok yakında sonlandıracağız."