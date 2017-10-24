 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.577
  • Altın 153,085
  • Dolar 3,7304
  • Euro 4,3924
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAİngiltere'de silahlı bir şahıs çok sayıda kişiyi rehin aldı

Suudi Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a dönüyoruz

» »
Suudi Veliaht Prensi: Ilımlı İslam'a dönüyoruz
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkelerinin 'ılımlı İslam’a döndüğünü' belirterek, 'aşırıcılığı' yakında yok edeceklerini söyledi.

Başkent Riyad'da yapılan bir ekonomi kulu bir konferanstaki panelde konuşan Prens Selman " Önceden olduğumuz hale dönüyoruz. Tüm dinlere ve Dünya'ya açık olan ılımlı bir İslam ülkesine" ifadelerini kullandı.

'AŞIRICILIĞI ÇOK YAKINDA SONLANDIRACAĞIZ'

Veliaht Prens Selman sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Hayatımızın gelecekteki 30 yılını yıkıcı fikirlerle uğraşarak geçirmeyeceğiz. Onları bugün yok edeceğiz. Aşırıcılığı çok yakında sonlandıracağız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Caferi, Rusya'da: Kürtlerin Irak'tan ayrılma hakkı yok23 Ekim 2017 Pazartesi 15:36
  • Suriye: "Rakka'yı kurtulmuş olarak görmüyoruz"23 Ekim 2017 Pazartesi 15:34
  • DSG: Suriye'nin en büyük petrol sahalarından birini IŞİD'den geri aldık22 Ekim 2017 Pazar 15:48
  • Rusya: Batı, Rakka'daki barbarca bombardımanlarının izlerini saklamaya çalışıyor22 Ekim 2017 Pazar 13:56
  • Şii lider Sistani'den Irak'a: Kuzeydeki Kürtleri koruyun20 Ekim 2017 Cuma 14:28
  • DSG, Rakka'da resmen zafer ilan etti20 Ekim 2017 Cuma 14:08
  • Irak ordusu Kerkük vilayetinin tamamını ele geçirdi20 Ekim 2017 Cuma 13:45
  • Barzani'nin yardımcısı hakkında tutuklama kararı19 Ekim 2017 Perşembe 16:04
  • Kaddafi'nin oğlu siyasete geri dönüyor18 Ekim 2017 Çarşamba 16:43
  • Suriyeli general, mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti18 Ekim 2017 Çarşamba 16:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti