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Suudilerden Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Ukrayna lideri Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suudilerden Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardım

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Riyad’ın Kiev’e 400 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Bin Selman ve Zelenskiy telefonda görüştü.

Veliaht Prens Bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Rusya’nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararın lehine oy kullanmasının, BM antlaşması ve uluslararası hukukta belirlenen ilkelere bağlılığı desteklemesinden kaynaklandığını belirtti. Devletlerin egemenliğine saygı, iyi komşuluk ilkeleri ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine vurgu yapan Bin Selman, ülkesinin gerginliğin azaltılmasına katkıda bulunacak her şeyi desteklediğini ve arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olduklarını aktardı.

Ukrayna lideri Zelenskiy de görüşmede BM Genel Kurulu kararının lehine oy kullandıkları için teşekkürlerini iletti. Krize bir çözüm bulma amaçlı arabuluculuk çabalarını sürdürmeye hazır olması nedeniyle teşekkürlerini dile getiren Zelenskiy, ayrıca Bin Selman’ı Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek üzere atanması dolayısıyla tebrik etti.

Zelenskiy, Suudi Arabistan’ın Ukrayna halkına 400 milyon dolar tutarında ek insani yardım sağlama kararından dolayı Veliaht Prens’e teşekkür etti ve minnettarlığını dile getirdi.

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