  • BIST 1.399
  • Altın 445,116
  • Dolar 7,9943
  • Euro 9,4568
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA7836 test yapıldı, 13'ü yerel 24 pozitif vaka

Süveyş Kanalı'nda Yaşanan Kaza Deniz Trafiğini Durdurdu

» »
Dünyanın en önemli kanallarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu deniz trafiği durdu.
Süveyş Kanalı'nda Yaşanan Kaza Deniz Trafiğini Durdurdu

Dünyanın en önemli kanallarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda bir konteyner gemisinin karaya oturması sonucu deniz trafiği durdu.

Tayvanlı taşıma şirketi Evergreen Marine'den yapılan yazılı açıklamada, "Süveyş Kanalı'nda Evergreen isimli konteyner gemisi muhtemelen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle rotadan çıkarak, karaya çarptı." ifadeleri kullanıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluştu.

Bölgede 15'ten fazla geminin demir atarak beklemek zorunda kaldığı ve deniz trafiğinin tamamen durduğu aktarıldı.

Konuyla ilgili Mısır makamlarından ya da Süveyş Kanalı İdaresinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nijerya'da kaçırılan kız öğrencilerden 279'u kurtarıldı02 Mart 2021 Salı 13:59
  • Hemşireden korkunç itiraf! '5 bin bebeğin yerini değiştirdim'28 Şubat 2021 Pazar 00:15
  • Nijerya'da Kaçırılan 317 Kız Öğrenciden 7'si Kurtuldu27 Şubat 2021 Cumartesi 19:00
  • Nijerya'da Altın Madeninde Silahlı Saldırı: 22 Ölü27 Şubat 2021 Cumartesi 13:15
  • Dünya Sağlık Örgütü: Yemen’de 2020’de difteri sebebiyle 116 kişi öldü27 Şubat 2021 Cumartesi 10:40
  • Nijerya'nın Zamfara Eyaletindeki Yatılı Okula Düzenlenen Saldırıda 317 Kız Öğrenci Kaçırıldı26 Şubat 2021 Cuma 17:50
  • Nijerya'da Bir Yatılı Okulda, Silahlı Kişilerin Düzenlediği Saldırıda 26 Öğrenci Ve 4 Öğretmen Kaçırıldı17 Şubat 2021 Çarşamba 18:45
  • BM’den Somali İçin 1 Milyar Dolarlık İnsani Yardım Çağrısı16 Şubat 2021 Salı 13:30
  • Zimbabve'de 4 Bakanın, Kovid-19'dan Hayatını Kaybetmesinin Ardından Kısıtlamalar 2 Hafta Daha Uzatıldı16 Şubat 2021 Salı 10:48
  • BM: Myanmar'daki Askeri Darbenin Başarısız Olması İçin Uluslararası Toplumu Harekete Geçireceğiz04 Şubat 2021 Perşembe 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti