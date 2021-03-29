Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemi tekrar yüzdürüldü

Dünya ticareti için kritik öneme sahip Süveyş Kanalı'nı karaya oturarak yaklaşık bir hafta süredir tıkayan dev gemi Ever Given'ın yeniden tamamen yüzdürüldüğü belirtildi. Geminin tekrar motorlarını çalıştırdığı ifade edildi.

Dünya ticareti için kritik öneme sahip Süveyş Kanalı'nı karaya oturarak yaklaşık bir hafta süredir tıkayan dev gemi Ever Given'ın yeniden tamamen yüzdürüldüğü belirtildi. Geminin tekrar motorlarını çalıştırdığı ifade edildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar geminin yapılacak incelemelerden sonra hareket ettirileceği bildirildi.

Pazartesi gününün erken saatlerinde bölgeden gelen haberlerde geminin ilk önce pruvasının yerinden oynatıldığı ifade edildi.

Süveyş Kanalı Kurumu Başkanı Osama Rabi, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamalarda "iyi haberler olduğunu" ve geminin bir bölümünün oynatıldığını söyledi. Römorkörlerin çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Rabi, "Daha işimiz bitmedi, ancak gemi hareket etti" diye konuştu.

Bloomberg'in aktardığına göre kurama operasyonunda yer alan Inchcape şirketi de geminin bir haftadan kısa sürede "kurtarıldığını" ifade etti.

Leth Agencies, 10 römorkorün ve su altı kazı teknelerinin yoğun çalışması ile çalışmanın başarılı olduğunu ifade etti.

Gemi takip sitelerinde de Ever Given'ın artık kanalı tamamen tıkamadığı görülüyor.

Dün Mısırlı yetkililer yüksek dalgaların ve yeni römorkörlerin gelmesinin etkisiyle geminin tekrar yüzebileceğini ifade etmişti.

Deniz ticareti verileri toplayan ve haberleştiren Lloyd’s List'ten bir editör de kurtarma operasyonlarına yakın isimlerin geminin 24 ila 48 saat içinde özgürce hareket edebilecek duruma gelmesini beklediklerini ifade etti.

Süveyş Kanalı'nı geçmek için mevcut olarak 369 geminin beklediği ifade edildi. Birçok gemi rotasını Güney Afrika'daki Umut Burnu'na kırdı ancak bu yolu 7 ile 10 gün arası uzatıyor ve yakıt masrafını ciddi anlamda yükseltiyor.