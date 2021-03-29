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Süveyş’te sıkışan gemi yüzdürüldü; kanal deniz trafiğine açıldı

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Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan Ever Green adlı geminin yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı.
Süveyş’te sıkışan gemi yüzdürüldü; kanal deniz trafiğine açıldı

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, geminin yüzdürülmesi çalışmaları kapsamında arka tarafının hareket ettirildiğini ve rotasının yüzde 80 düzeldiğini belirtmişti.

Rabi, yazılı açıklamasında, geminin yüzdürülmesi için çekicilerle yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ve geminin başarıyla yüzdürülmeye başladığını ifade etmişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise gece suların yükselmesinin geminin hareket ettirilmesini kolaylaştırdığı bilgisini paylaşmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş bu sabah yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı’nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının başarılı olduğunu, geminin saplandığı yerden kurtarıldığını ve fiilen yüzdürüldüğünü duyurmuştu.

Dünyanın en önemli su yollarından Süveyş Kanalı’nda 24 Mart’ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart’ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı’ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde ‘zorluklarla karşılaşıldığını’ bildirmişti.

Geminin Mısır’a günlük yaklaşık zararı 12-14 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, The Ever Given’ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

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