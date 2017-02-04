Suvivor Karıştı! Elif'le kavga etti.

Survivor'da gönüller takımında Erdi, kendisine oyundan çıkmasını söyleyen Elif'le kavga etti. Arkadaşlarının üzerine yürüyüp Elif'i tehdit eden Erdi, Ogeday'la da gergin anlar yaşadı.



Survivor'da gönüllüler takımı gerildi. Erdi, oyun sırasında Erdi'nin yerine Sadin'in oyuna girmesi gerektiğini söyleyen Elif'e oyun sonrası çattı. Sinirlerine hakim olamayan Erdi, arkadaşlarının üzerine yürüyerek, Elif'e "Sen göreceksin!" diyerek parmağını salladı. OGEDAY'LA GERGİN ANLAR Erdi'nin tehdit vari söylemleri ve sesini yükseltmesine tepki gösteren Ogeday ve Erdi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Erdi, Ogeday'ın kendisine bağırdığını söyleyip, bana bağıramazsın diye Ogeday'ı uyardı.