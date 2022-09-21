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Suya alerjisi olduğu ortaya çıkan genç kızın hayatı kabusa döndü

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Suyu pipetle içiyor, terleyemiyor, ağlayamıyor... Suya alerjisi olan 14 yaşındaki genç kız, cildi sürekli ağrılı kırmızı döküntülerle dolu olduğu için çok acı çektiğini söylüyor.
Suya alerjisi olduğu ortaya çıkan genç kızın hayatı kabusa döndü

ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan 14 yaşındaki Sadie Tessmer, geçen yıl suya bağlı ürtiker denilen alerjik bir reaksiyon yaşamaya başladı. Sadie’nin cildi suyla herhangi bir temasta dahi kırmızıya dönüyor ve deri üzerinde kızarıklık yaratan ağrılı kabarcıklar oluşuyor.

Daily Mail’in haberine göre, yüzmeyi, kürek çekmeyi ve futbol antrenmanı sırasında terlemeyi sevdiğini belirten genç kız, alerjisi nedeniyle bu aktivitelerine son verdi. Sadie şimdi ağrılı kırmızı döküntüleri sebebiyle gözyaşı dökmemek için ağlayamadığını bile söylüyor.

TÜM HAYATI DEĞİŞTİ

Mayıs ayında konulan teşhisten bu yana genç kız, futbolu bıraktı ve hatta beden eğitimi derslerinde ısrar eden okulunu bile bıraktı çünkü egzersiz terletiyor ve semptomlarını tetikliyor. Bu yaz, sıcak ve nemli havanın onu terletmesi ihtimaline karşı evde kalıp açık havadan ve plajdan kaçınmak zorunda kaldı.

Sadie hala su içebiliyor, ancak bunu pipetle yapması gerekiyor çünkü eğer su dudaklarına dokunursa derisinde kızarıklıklar oluşuyor.

DÜNYA ÜZERİNDE SADECE 100 KİŞİDE GÖRÜLÜYOR

Suya karşı alerji son derece nadirdir ve dünya çapında yalnızca yaklaşık 100 kişinin etkilendiği düşünülmektedir. Tedavisi yok ve uzmanlar, belirtilerin çok şiddetli hale gelmesi durumunda alerjik şoka girip ölümcül olabileceği konusunda uyarıyor.

Sadie’nin daha önce su ile ilgili bir sorunu yoktu ve yüzmekten, futbol oynamaktan veya 2019 sonuna kadar plaja gitmekten başka bir şey sevmedi.

Şimdi suya dokunduğunda nasıl hissettiğini anlatan Sadie, “Bazen, birisi vücuduma benzin döküyor, beni ateşe veriyor ve cildim kaşınıyor. Vücudum ellerimi yıkarken, duş alırken, ağlarken ya da terlerken her zaman tepki veriyor” diyor.

KESİN BİR TEDAVİSİ YOK

“O kadar çok acı çekiyorum ki ağlayasım geliyor ve bu daha da kötüleşiyor çünkü kendi gözyaşlarıma da alerjim var” diyen Sadie’nin hastalığının kesin bir nedeni ve tedavisi de bulunmuyor. 

Sadie’nin üç kardeşi daha var ama ailesindeki hiç kimsenin su ile ilgili herhangi bir problemi yok.

Şimdi, suyun neden olduğu kaşıntıları azaltmaya yardımcı olmak için antihistaminler kullanılıyor ancak Sadie’nin iyileşip iyileşmeyeceği ve ilerde durumun ne olacağı belli değil.

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