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Suyun dışında da yaşayabilen balık türü keşfedildi

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Güney Amerika ülkesi Bolivya’da saatlerce suyun dışında kalabilen, nefes alma şekli farklı yeni bir balık türünün keşfedildiği belirtildi.
Suyun dışında da yaşayabilen balık türü keşfedildi

Ulusal basında çıkan habere göre, araştırmacı Heinz Arno Drawert tarafından keşfedilen yeni balık türü kendi isteğiyle sudan çıktı, saatlerce dışarıda kaldı ve nefes almaya devam etti.

Uzun yıllardır balık türleri hakkında kapsamlı araştırma yaptığını belirten Drawert, “Bu acayip balık yaklaşık beş santimetreye ulaşıyor, gövdesi yeşilimsi kurşuni renkte ve renkli noktalara, desenlere sahip. Ormanda belirli ve geçici su ekosistemlerinde yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Drawert, bu balık türünün suyun dışına kendi iradesiyle çıktığına dikkati çekerek “Yumurtaları kuraklığa dayanabiliyor, bunları su birikintilerinin dibinde, çamura ve toprağa gömüyorlar. Yumurtalara hiçbir şey olmuyor, bu balığın temel özelliklerinden biri de yumurtaların adaptasyonu” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacı Drawert, yeni keşfedilen balık türünün koruma altına alınması gerektiğini vurgulayarak “Son 20 ila 30 yılda bulundukları alanda büyük genişlemeler meydana geldi. Yaşam alanlarının büyük bir kısmı artık mevcut değil, doğal yaşam alanlarının yüzde 60 ila 70’inin yok olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu.

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