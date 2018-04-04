Suyun Önemine “Digital Su Sergisi” ile Dikkat Çekildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 20 katılımcının 70 fotoğrafla katıldığı sergide, jüri üyelerinin seçimi ile 43 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu. Dünyada temiz su sorununa ve içilebilir su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla açılan sergide, suyun önemini yansıtan görseller sergilendi.

Doç. Dr. Gökçe Keçeci: “Ülkemizde ve Dünyada Su Kuraklığına Farkındalık Önem Taşıyor

Sergi hakkında bilgi veren İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci, topluma ve fotoğraf sanatına kalıcı bir katkı sağlamak, tüm dünyanın ve ülkemizin sorunu olan “su” konusuna dikkat çekmek amacıyla; daha geniş kitlelere ulaşılacak ve daha sürdürülebilir paylaşımlara olanak sağlayacak, Dijital Su Sergi’sini açmayı planladıklarını belirtti.

Doç. Dr. Keçeci, “Sergi katılımcıları belirlenen su konusuyla ilgili özgün bakış açısıyla fotoğraflarını çekmişlerdir. Dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da su ve kuraklık konusunun önem kazandığı günümüzde, farkındalık sağlanması açısından son derece önemli olan etkinliğe destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederiz” dedi.

Dijital Su Sergisi’nin online olarak da “susergisi.neu.edu.tr” adresinden bir yıl süreyle ziyaretçiler açık olacağı kaydedildi.