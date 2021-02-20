Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınarak yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’in getirilmesini sosyal medya üzerinden eleştirdi.:

''Kabine değişikliğiymiş! Ali Pilli gitti diye değil ama gelenler ondan iyisini veremeyecek diyedir kızgınlığım. Bu operasyon, bir kez daha dertlerinin memleket ya da halk olmadığını kanıtladı bize, o kadar... Suyunuz ısındı, tekiniz değil hepiniz gideceksiniz! ''