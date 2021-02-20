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“Suyunuz ısındı, tekiniz değil hepiniz gideceksiniz!”

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınarak yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’in getirilmesini sosyal medya üzerinden eleştirdi.
“Suyunuz ısındı, tekiniz değil hepiniz gideceksiniz!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görevden alınarak yerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’in getirilmesini sosyal medya üzerinden eleştirdi.:

''Kabine değişikliğiymiş! Ali Pilli gitti diye değil ama gelenler ondan iyisini veremeyecek diyedir kızgınlığım. Bu operasyon, bir kez daha dertlerinin memleket ya da halk olmadığını kanıtladı bize, o kadar... Suyunuz ısındı, tekiniz değil hepiniz gideceksiniz! ''

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