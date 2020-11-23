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Swinger kulübüne yapılan baskında Koronavirüs cezası...80 kişi yakalandı

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New York'ta pazar günü iki gece kulübüne baskın düzenlendi. Kulüplerde koronavirüs kısıtlamalarına uyulmadığı ve ruhsatsız içki satıldığı tespit edildi.
Swinger kulübüne yapılan baskında Koronavirüs cezası...80 kişi yakalandı

New York’un Queens bölgesindeki swinger kulübünde düzenlenen seks partisine baskın yapıldı.

Civardan bir gece kulübünde yüksek sesli müzik çalındığı şikayeti üzerine harekete geçen New York Şehri Şerif Ofisi’ne bağlı ekipler, Caligula adlı swinger kulübüne baskın düzenledi.

Koronavirüs pandemisi kısıtlamalarını ihlal eden kulübe düzenlenen baskında en az 80 kişi yakalandı.

Kasım başında New York Valisi Andrew Cuomo, açık ve kapalı alanlarda 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını açıklamıştı.

Saat 24:00 civarı düzenlenen baskında kulüpte ruhsatsız içki satıldığı da tespit edildi.

Kulübün sahibi ve organizasyonu düzenleyen 37 yaşındaki Roy Bacoy’a toplamda 15 bin dolar ceza kesildi.

Polislerin çektiği fotoğraflarda küçük bir odaya dip dibe yerleştirilmiş 4 beyaz yatak ve bir deri koltuk görüntülendi.

Öte yandan, katılımcılardan Jennifer Hayes ise “Sadece müzik dinleip eğlenmek istedik” dedi.

"Maske takıyorduk ve sosyal mesafeye dikkat ediyorduk. Kimseyi tehlikeye sokmak istemedik" diyen 47 yaşındaki kadın, içeride kimsenin seks yaptığını görmediğini iddia etti.

Queens'deki baskından yarım saat önce Manhattan bölgesindeki bir gece kulübünde parti düzenlendiği tespit edildi.

Manhattan'daki kulübe düzenlenen baskında en az 120 kişi koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti yaparken yakalandı.

Organizasyonu düzenleyen Chatiris Ioannis, barmen, DJ ve iki güvenlik görevlisine ceza kesilidi.

Buradaki gece kulübünde de ruhsatsız içki satıldığı tespit edildi.

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