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'Swinger' partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

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'Swinger' partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis
Adana'da, İngilizce 'swinger' denilen eş değiştirme yöntemiyle seks fantezilerini organize ettiği iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi E.Ş., 33 yıl 9 ay hapis cezası ve 65 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, partileri organize eden E.Ş.'ye fuhuşa teşvik suçundan 33 yıl 9 ay ile 65 bin TL adli para cezası verdi.

 

11 sanığın beraatine karar veren mahkeme heyeti, diğer 18 sanığı 2 yıl ile 13 yıl arasında değişen hapis cezaları ve 4 bin ile 28 bin 600 TL arasında değişen adli para cezalarına çarptırdı.

Tüm sanıklar suç örgütü ve müstehcenlik suçundan beraat etti.

CİNSEL ÖZGÜRLÜK SAVUNMASI

Sanıklar suçlamaları kabul etmezken fantezi amaçlı 'swinger' ortamına katıldıklarını söyledi.

Bazı sanıklar ise cinsel özgürlüklerini kullandıklarını söylerken bazı kadın sanıklar, swinger partisinde giymek üzere fantezi kıyafetler ve benzeri malzemeler için para aldıklarını bazıları ise beraber oldukları erkeklerden para aldığını anlattı.

177 YILA VARAN HAPİS CEZASI TALEP EDİLMİŞTİ

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şubat 2016'da Çukurova Üniversitesi öğrencisi 26 yaşındaki E.Ş. ile okuldan sevgilisi 25 yaşındaki E.A.'nın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden evli çiftlere swinger fantezili fuhuş yaptırdığı ihbarını almıştı.

Teknik takip başlatan polis, Adana'nın merkez Sarıçam İlçesi'nde kiralanan lüks bir sitedeki villada evli çiftlere swinger partileri organize edildiğini belirlemişti..

İddiaya göre E.Ş ile sevgilisi E.A. başlarda fantezi amacıyla sosyal paylaşım sitesinden seks yapmak isteyenleri bir araya getirdi, daha sonra bu amaçla partilere katılmak isteyen erkeklere 1000 lira karşılığında kadın ayarladı.

Polis, Adana'nın yanı sıra Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Şanlıurfa'da, 25 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlemiş, adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 15'i tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'fuhuş', 'insan ticareti' ve ' müstehcenlik' suçlarından 3 ila 177 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.

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