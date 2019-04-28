Swissotel KKTC'ye mi geliyor ?

KKTC’nin devlet olarak tanınmaması uluslararası markaların önünde ciddi bir engel. Gelmek isteseler de sonuç pek olumlu olmuyor. Hatta geçmişte bazı uluslararası otel zincirleri markalarını KKTC’deki bazı otellere vermek istediklerini, ama bunların gerçekleşmediği biliniyor

Haftalık para dergisinde yer alan haberde Swissotel için anlaşma masası kurulmuş. İşte haberin ilgili kısmı;

Bilgili Grubu’nun patronu Serdar Bilgili’nin adı yeni otel projeleriyle gündemde. Geçtiğimiz haftalarda ABD Miami’deki Raleigh Otel’i 103 milyon dolara satın alan Bilgili hakkında kulağımıza yeni bilgiler geldi. Arkadaşımız Kerem Köfteoğlu’nun duyumlarına göre, Bilgili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) otelinin işletmesini Swissotel’e vermek üzere anlaşma masasına oturmuş.