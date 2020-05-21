Sydney'de konser: Kitlesel etkinliklerin yeni biçimi araçlı katılım olabilir mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralları gereği, kalabalık konserler dünyanın her tarafında yasaklandı.

Ancak bazı konser organizatörleri, katılımcıların arabalarıyla gidip araçlarından çıkmadan dinleyebileceği konserler organize etmeye başladı.

Sydney'de de bir organizasyon şirketi ücretsiz bir konser düzenleyerek bu fikri pratiğe geçirdi.

Danimarka ve ABD'de de bu tür konserler organize edilmişti.

Bir spor salonunun araba parkında düzenlenen etkinlikte şarkıcı Casey Donovan konser verdi. Katılımcılar konseri araçlarının radyosundan veya camlarını indirerek dinledi.

Araçlar iki metre arayla park etti. Her şarkının sonunda izleyiciler alkışların yanı sıra korna çalarak veya sileceklerini çalıştırarak cevap verdi.

Avustralya'nın diğer kentlerinde de araçlı katılımılı komedi, bale ve opera etkinliklerinin de düzenlenmesi planlanıyor.