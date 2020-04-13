  • BIST 96.802
  • Altın 367,967
  • Dolar 6,7734
  • Euro 7,3920
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

T.C. Adalet Bakanı: Açık cezaevlerinde 3 hükümlü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

»
T.C. Adalet Bakanı: Açık cezaevlerinde 3 hükümlü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
T.C. Adalet Bakanı: Açık cezaevlerinde 3 hükümlü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Açık cezaevlerinde 3 mahkûm Koronavirüs'ten öldü. Açık cezaevindeki 17 mahkûmda Koronavirüs tespit edildi" dedi. 

Adalet hizmetlerinde yeni tip Koronavirüs'e karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00’de başladı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı. 

Gül, "Adalet teşkilatımızın tedbirlere azami şekilde uyduğunu belirtebiliriz. Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı. Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler" dedi. 

"Kapalı cezaevlerinde pozitif bir vaka görülmedi"

Gül, "Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine alınan tedbirler kalktıktan sonra görüş haklarını kullanamayanlara görüş hakları verilecektir. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıkları devletimize aittir. Ceza infaz kurumlarının kapalı cezaevlerinde pozitif bir vaka görülmemiştir. Açık ceza infaz kurumlarındaki 17 hükümlüye de Koronavirüs tanısı konuldu." bilgisini paylaştı. 

"14 hâkim ve savcının testleri pozitif çıktı"

Gül, "Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü hayatını kaybetti. Bugüne kadar 14 hâkim ve savcının testleri pozitif çıktı. Adaletin izolasyonu olmaz. Adalette durma, duraksama olmaz." ifadesini kullandı.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan Soylu'nun istifasını kabul etmedi13 Nisan 2020 Pazartesi 00:03
  • T.C. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti12 Nisan 2020 Pazar 21:34
  • ‘Corona’ testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı12 Nisan 2020 Pazar 19:28
  • Ertuğrul Özkök'ten Ahmet Hakan'a: Ben karantina odasına asla 9 erkekle girmezdim12 Nisan 2020 Pazar 19:27
  • İstanbul Boğazı'nda petrol tankeri arıza yaptı; sürüklenmeye başlayan gemi Yeşilköy'de demirletildi12 Nisan 2020 Pazar 19:26
  • Koronavirüs'e yakalanan Dr. Yağcı: 10 Nisan akşamı baz alındığında, salgının 25 Nisan gibi pik yapacağı düşünülebilir12 Nisan 2020 Pazar 19:25
  • İddialar: Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağını gece öğrendi, Bilim Kurulu istifa ediyordu12 Nisan 2020 Pazar 17:17
  • Sokağa çıkma yasağını ihlal edip eski sevgilisinin evini bastı: Pencereyi taşlayıp annesini bıçakla yaraladı12 Nisan 2020 Pazar 17:14
  • Bakan Soylu sokağa çıkma yasağı öncesi marketlerde yaşanan izdihamı yorumladı: Bunu öngöremedim12 Nisan 2020 Pazar 17:13
  • Ağbaba: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılanları 10 yaşındaki çocuk yapmaz12 Nisan 2020 Pazar 17:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti