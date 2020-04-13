T.C. Adalet Bakanı: Açık cezaevlerinde 3 hükümlü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Açık cezaevlerinde 3 mahkûm Koronavirüs'ten öldü. Açık cezaevindeki 17 mahkûmda Koronavirüs tespit edildi" dedi.

Adalet hizmetlerinde yeni tip Koronavirüs'e karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00’de başladı.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı.

Gül, "Adalet teşkilatımızın tedbirlere azami şekilde uyduğunu belirtebiliriz. Adliyelerde insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında azaldı. Noterliklerde de insan sirkülasyonu yüzde 85 oranında azaldı. Noterlerde işi olan vatandaşlarımız e-başvuru yöntemiyle yapabilecekler" dedi.

"Kapalı cezaevlerinde pozitif bir vaka görülmedi"

Gül, "Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine alınan tedbirler kalktıktan sonra görüş haklarını kullanamayanlara görüş hakları verilecektir. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıkları devletimize aittir. Ceza infaz kurumlarının kapalı cezaevlerinde pozitif bir vaka görülmemiştir. Açık ceza infaz kurumlarındaki 17 hükümlüye de Koronavirüs tanısı konuldu." bilgisini paylaştı.

"14 hâkim ve savcının testleri pozitif çıktı"

Gül, "Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü hayatını kaybetti. Bugüne kadar 14 hâkim ve savcının testleri pozitif çıktı. Adaletin izolasyonu olmaz. Adalette durma, duraksama olmaz." ifadesini kullandı.