  • BIST 1.124
  • Altın 459,608
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

T.C. Adalet Bakanlığı: Bazı cemaatlerin silahlandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

»
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, son dönemde bazı cemaat ve grupların silahlandığı yönündeki iddialarla ilgili, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konu hakkında soruşturma başlatılmıştır.
T.C. Adalet Bakanlığı: Bazı cemaatlerin silahlandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, son dönemde bazı cemaat ve grupların silahlandığı yönündeki iddialarla ilgili, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konu hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sırasında yapılacak işlemler tamamen savcılığın yetkisinde bulunmaktadır'' dedi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2 bin selefi derneğin silahlandığını öne sürmüş, "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız" demişti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünlü'yü ifadeye çağırmıştı.

Ünlü'nün ifadesi ise bugün sabah saatlerinde güvenlik birimlerince İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde değil, farklı bir noktada alındı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçesine ektiği hıyarlar 1 metreyi geçince paniğe kapıldı25 Eylül 2020 Cuma 18:49
  • Bloomberg: Erdoğan, Macron’la füze pazarlığı yaptı25 Eylül 2020 Cuma 17:58
  • Kılıçdaroğlu'ndan HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a 'dayanışma' mesajı25 Eylül 2020 Cuma 17:53
  • Türkiye'de Koronavirüs ek ödemeleri: Profesör yüzde 16, imam yüzde 10025 Eylül 2020 Cuma 17:09
  • CHP'li İlhan Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı25 Eylül 2020 Cuma 17:07
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek25 Eylül 2020 Cuma 17:01
  • Eski futbolcular derbi öncesi sokaklarda para dağıttılar!25 Eylül 2020 Cuma 16:19
  • Kars Belediye Başkanı Bilgen'in tazminat kazandığı davadan yeniden gözaltına alındığı ortaya çıktı25 Eylül 2020 Cuma 13:25
  • DEVA Partisi'nden HDP'ye yönelik gözaltılara ilişkin açıklama25 Eylül 2020 Cuma 12:58
  • HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Bu bir intikam operasyonudur25 Eylül 2020 Cuma 12:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti