T.C. Adalet Bakanlığı: Bazı cemaatlerin silahlandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, son dönemde bazı cemaat ve grupların silahlandığı yönündeki iddialarla ilgili, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konu hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, son dönemde bazı cemaat ve grupların silahlandığı yönündeki iddialarla ilgili, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konu hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sırasında yapılacak işlemler tamamen savcılığın yetkisinde bulunmaktadır'' dedi.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2 bin selefi derneğin silahlandığını öne sürmüş, "İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız" demişti.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünlü'yü ifadeye çağırmıştı.

Ünlü'nün ifadesi ise bugün sabah saatlerinde güvenlik birimlerince İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde değil, farklı bir noktada alındı.